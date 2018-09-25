Телеведущей Юлии Барановской удалось осуществить мечту детства. Знаменитость встретилась с кумирами.

Телеведущей Юлии Барановской удалось осуществить мечтудетства. Знаменитость встретилась с кумирами.Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатленас двумя рослыми мужчинами. "Всем доброеутро 😘😘😘😘😘 Узнали 😍😍😍??? Могла ли я маленькая об этом мечтать)?(здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость под снимком.Поклонники узнали в спутниках Барановской кумиров своегодетства – Владимира и Юрия Торсуевых, в 1979 году сыгравших главные роли вфильме "Приключения Электроника". Примечательно, что эта картина вошла висторию как одна из самых популярных детских художественных фильмов советскогокинематографа.После выхода ленты на экраны братья близнецы Торсуевы сталимега-популярными в СССР. Практически все дети того периода мечтали познакомитсяс мальчишками, которые сыграли роли Электроника и Сергея Сыроежкина.Поклонники телеведущей, увидев кумиров, такжеударились в воспоминания: "Ого😃 Какие они уже! И сразу детство вспоминаешь😊 Сейчас наверно мало кто смотрит Электроника.Столько каналов с непонятными фильмами и мультиками🙈", "В6 классе была безумно влюблена в электроника. А мальчишкам в классе ближе былпо духу его брат", "Помню помню,,,в детстве очень много смотрела!😍😍👍👍👏👏", "Вотэто да! Мечта каждой девочки в 80-е увидеть этих ребят вот так, как Вы, ониклассные!🤗🤗".Отметим, что хорошие эмоции для Барановской очень необходимы,ведь недавно поклонники заметили, что Юлия очень переживает из-за детей и ей давно требуется хоть какое-нибудь утешение. Знаменитость расстроена, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не хочетобщаться с отпрысками. Разъяренная телеведущая даже набросилась на экс-возлюбленного скритикой."Вы считаете , что можно называть "папой"человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий иобъяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка всвидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.... и еще один момент , на мойвзгляд найти мужика и Любовь невозможно, мужчину можно встретить, а Любовьпросто случается ❤️", – высказаласьБарановская в Сети.