Телеведущей Юлии Барановской удалось осуществить мечту
детства. Знаменитость встретилась с кумирами.
Телеведущей Юлии Барановской удалось осуществить мечту
детства. Знаменитость встретилась с кумирами.
Юлия опубликовала в своем Instagram снимок, на котором запечатлена
с двумя рослыми мужчинами. "Всем доброе
утро 😘😘😘😘😘 Узнали 😍😍😍??? Могла ли я маленькая об этом мечтать)?
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость под снимком.
Поклонники узнали в спутниках Барановской кумиров своего
детства – Владимира и Юрия Торсуевых, в 1979 году сыгравших главные роли в
фильме "Приключения Электроника". Примечательно, что эта картина вошла в
историю как одна из самых популярных детских художественных фильмов советского
кинематографа.
После выхода ленты на экраны братья близнецы Торсуевы стали
мега-популярными в СССР. Практически все дети того периода мечтали познакомится
с мальчишками, которые сыграли роли Электроника и Сергея Сыроежкина.
Поклонники телеведущей, увидев кумиров, также
ударились в воспоминания: "Ого😃 Какие они уже! И сразу детство вспоминаешь😊 Сейчас наверно мало кто смотрит Электроника.
Столько каналов с непонятными фильмами и мультиками🙈", "В
6 классе была безумно влюблена в электроника. А мальчишкам в классе ближе был
по духу его брат", "Помню помню,,,в детстве очень много смотрела!😍😍👍👍👏👏", "Вот
это да! Мечта каждой девочки в 80-е увидеть этих ребят вот так, как Вы, они
классные!🤗🤗".
Отметим, что хорошие эмоции для Барановской очень необходимы,
ведь недавно поклонники заметили, что Юлия очень переживает из-за детей и ей давно требуется хоть какое-нибудь утешение. Знаменитость расстроена, что ее бывший гражданский муж Андрей Аршавин не хочет
общаться с отпрысками. Разъяренная телеведущая даже набросилась на экс-возлюбленного с
критикой.
"Вы считаете , что можно называть "папой"
человека , который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?
На мой взгляд для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и
объяснений , отец это прежде всего ответственность , а не просто строчка в
свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого.... и еще один момент , на мой
взгляд найти мужика и Любовь невозможно, мужчину можно встретить, а Любовь
просто случается ❤️", – высказалась
Барановская в Сети.