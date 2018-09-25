Певица Рита Дакота пожаловалась на череду неприятностей. Звезду как будто преследует злой рок.

Певица Рита Дакота пожаловалась на череду неприятностей.Звезду как будто преследует злой рок.После расставания с Владом Соколовским Рита начала вестисвой личный влог в YouTube. Она рассказывает о своей жизни тысячам поклонников.Девушка всегда откровенно говорит о наболевшем, чем очень подкупает фанатов.В последнем опубликованном выпуске Дакота сообщила, чторазбила машину в ДТП. После похода к косметологу звезда отправилась домой, однакопо пути ее ожидали неприятности."Феерически ехала Рита от косметолога к Миюше: все хорошо,по крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая. И сприлегающей территории в нее въезжает машина. Он говорит: "Я думал, вы меняпропускаете". А я просто еду по своей полосе. Ждем ментов. Это просто идеально.Я не понимаю, что это за неудачи? Это просто какой-то период – не просто чернаяполоса. Едем в ГАИ оформлять все", – рассказала певица.К счастью, Дакота отделалась легким испугом, да и виновникипроисшествия тоже остались целы. Однако потраченное время и помятая машинасильно испортили настроение артистке. Она долго не могла взять себя в руки иедва не расплакалась."Просто жесть, а не день, – рассказала звезда уже послеоформления. – Я рада, что этот день закончился. Не отчаивайтесь. Еще час назадя сидела, когда в меня эти дебилы въехали, чуть не рыдала, а сейчас понимаю,что моя жизнь прекрасна. Но во всем свои плюсы: может быть, если бы этотпридурок не въехал в меня, я бы попала в какую-нибудь гораздо более серьезнуюаварию, и все бы было плачевно".Напомним, что в бракоразводном процессе Риты Дакоты и ВладаСоколовского уже завершен процесс переговоров. Звезды пошли на встречу другдругу, они определили график посещения Соколовским дочери Мии и решили, как поступить с совместно нажитым имуществом.