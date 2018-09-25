Сотрудник Росгвардии, которого в московском метро шутки ради поднял на руки молодой человек крепкого телосложения, заявил в суде, ему этими действиями был причинен моральный вред. Росгвардеец Матвеев сказал, что мужчина извинился. Но сделал это, как мне показалось, неискренне, - добавил он.

Сотрудник Росгвардии, которого в московском метро "шутки ради" поднял на руки молодой человек крепкого телосложения, заявил в суде, ему этими действиями был причинен моральный вред.Росгвардеец Матвеев сказал, что мужчина извинился. "Но сделал это, как мне показалось, неискренне", — добавил он.Матвеев признал, что "шутник" Малеков, который проходит по делу как обвиняемый, не нанес ему никакого физического вреда, но причинил моральный вред тем, выложив видео в Интернет видео."Мне не очень приятно было", — признался росгвардеец.Во время заседания суда выступил в качестве свидетеля знакомый обвиняемого. Он рассказал, что некоторое время назад рассказал Малекову о своих планах пойти служить по контракту в Росгвардию. Он предположил, что обвиняемый действительно мог перепутать его с потерпевшим.Ранее сообщалось, что в мае на станции метро "Сухаревская" Ислям Малеков подошел к сотруднику Росгвардии, приподнял его и пронес несколько метров.В итоге он попал под статью УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Малеков вину не признает. Он утверждает, что принял росгвардейца за своего знакомого.Следователи же считают, что обвиняемый хотел воспрепятствовать работе сотрудника, который был в форме и является представителем власти, передает РИА Новости.