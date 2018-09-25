Мужская сборная России по шахматам успешно начала свои выступления на Всемирной шахматной Олимпиаде, которая стартовала в грузинском Батуми и продлится до пятого октября. В первом матче соревнования россияне одержали победу над командой Уганды.

Мужская сборная России по шахматам успешно начала свои выступления на Всемирной шахматной Олимпиаде, которая стартовала в грузинском Батуми и продлится до пятого октября. В первом матче соревнования россияне одержали победу над командой Уганды.Российские гроссмейстеры завершили поединок с "сухим" счетом 4:0. Триумфальный результат сборной России стал возможен после того, как Дмитрий Яковенко белыми фигурами переиграл Харуну Нсубугу, Никита Витюгов черными победил Уолтера Окаса, Ян Непомнящий оказался сильнее Патрика Кавуму белыми, а Сергей Карякин черными победил Артура Ссегваньи.Напомним, что российские шахматисты являются однократными чемпионами Олимпиады. Также россияне дважды завоевывали серебро и еще раз бронзу турнира.