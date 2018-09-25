Россия может производить 83 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год при реализации всех запланированных проектов, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

Россия может производить 83 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год при реализации всех запланированных проектов, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.По его словам, Россия может нарастить производство с текущих 21 млн до 83 млн тонн к 2035 году, достигнув на мировом на рынке сжиженного газа доли в 15-20% (сегодня она составляет 4-5%). В стране уже работают заводы "Сахалин-2" и "Ямал СПГ"; запланированы еще семь заводов.Выступая на конференции "Нефть и газ Сахалина-2018", Гладков подчеркнул, что Минэнерго допускает возможность использования дополнительных стимулов для развития отрасли, сообщает ТАСС.Кстати, к 2035 году, о котором шла речь, объем американского экспорта СПГ превысит 140 млн тонн в год. Таким образом, США могут стать наиболее крупным экспортером сжиженного природного газа, полагает консалтинговая компания Wood Mackenzie.Ранее стало известно, что Минфин закладывает в проект российского бюджета 3 миллиарда рублей на субсидирование в 2019-2021 гг. проектов по разработке и производству отечественного оборудования для СПГ.