Министерство иностранных дел России выразило протест и потребовало немедленного освобождения российского гражданина М.Бочкарева, арестованного норвежскими властями в аэропорту Осло по обвинению в разведывательной деятельности.

Министерство иностранных дел России выразило протест и потребовало немедленного освобождения российского гражданина М.Бочкарева, арестованного норвежскими властями в аэропорту Осло по обвинению в разведывательной деятельности.Как передает "Интерфакс", протест был заявлен послу Норвегии в России Руне Ресаланд, который был вызван на Смоленскую площадь для дачи разъяснений.МИД РФ призвал немедленно освободить 51-летнего М. Бочкарева, который является сотрудником аппарата Совета Федерации России, назвав его задержание "провокацией".По данным российского внешнеполитического ведомства, М.Бочкарев прибыл в Норвегию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в проходившем 20-21 сентября в Стортинге [норвежском парламенте] международном семинаре.Москва заявила, что "волна кампании "шпиономании" в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы" и пообещала ответные меры.