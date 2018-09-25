25.09.2018

2018-09-25 16:40:41

Ростовчане подрались с таксистом и угнали его машину

В Ростове-на-Дону двое пассажиров угнали автомобиль такси. Как пишет , мужчины после прибытия на конечную точку маршрута накинулись с кулаками на водителя. Один из пассажиров забрал ключи от машины, вытолкнул таксиста и уехал со знакомым.



Вскоре злоумышленника задержали, он был за рулем угнанного автомобиля. Второй участник инцидента разыскивается.