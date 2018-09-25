В Лондоне состоялась церемония вручения ежегодной премии ФИФА. Призы по итогам сезона-2017/18 были вручены в девяти номинациях.

В Лондонесостоялась церемония вручения ежегодной премии ФИФА. Призы по итогамсезона-2017/18 были вручены в девяти номинациях.В числе номинантовна звание автора лучшего гола рассматривался футболист сборной России Денис Черышев. Но победа все же ему не досталась.Приз имени Ференца Пушкаша вноминации "Лучший гол года" совершенно неожиданно получил МохаммедСалах за гол в матче чемпионата Англии "Ливерпуль" —"Эвертон". Денис Черышев же с голом Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 остался без победы.Лучшимфутболистом признали Луку Модрича,футболисткой – Марту, тренером – Дидье Дешама, Рейнальда Педроса – в женскомфутболе, лучшим вратарем – Тибо Куртуа.Пальма первенства как лучшим болельщикам досталась фанатам сборной Перу, передает Fifa.com.А вот главный тренер сборной Россиипо футболу Станислав Черчесов по итогам голосования за звание лучшеготренера года занял лишь девятое место. Наставник нашей команды набрал 2,1%голосов. За него проголосовали представители 31 страны.