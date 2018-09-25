В Лондоне
состоялась церемония вручения ежегодной премии ФИФА. Призы по итогам
сезона-2017/18 были вручены в девяти номинациях.
В Лондоне
состоялась церемония вручения ежегодной премии ФИФА. Призы по итогам
сезона-2017/18 были вручены в девяти номинациях.
В числе номинантов
на звание автора лучшего гола рассматривался футболист сборной России Денис Черышев. Но победа все же ему не досталась.
Приз имени Ференца Пушкаша в
номинации "Лучший гол года" совершенно неожиданно получил Мохаммед
Салах за гол в матче чемпионата Англии "Ливерпуль" —
"Эвертон". Денис Черышев же с голом Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 остался без победы.
Лучшим
футболистом признали Луку Модрича,
футболисткой – Марту, тренером – Дидье Дешама, Рейнальда Педроса – в женском
футболе, лучшим вратарем – Тибо Куртуа.
Пальма первенства как лучшим болельщикам досталась фанатам сборной Перу, передает Fifa.com.
А вот главный тренер сборной России
по футболу Станислав Черчесов по итогам голосования за звание лучшего
тренера года занял лишь девятое место. Наставник нашей команды набрал 2,1%
голосов. За него проголосовали представители 31 страны.