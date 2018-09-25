Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Об этом объявила мэр французской столицы Анн Идальго. Она же добавила, что это символический акт надежды. Запись на своей страничке в Twitter Анн Идальго сопроводила хэштегом #FreeSentsov.

Осужденный в России за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа. Об этом объявила мэр французской столицы Анн Идальго. Она же добавила, что это символический акт надежды. Запись на своей страничке в Twitter Анн Идальго сопроводила хэштегом #FreeSentsov.Городской совет Парижа принял решение о Сенцове единогласно, отмечает РИА Новости.В России Олег Сенцов приговорен по обвинению в организации терактов в Крыму к 20 годам тюремного заключения. Он был задержан сотрудниками ФСБ России вместе с членами диверсионной группы экстремистского движения "Правый сектор" (запрещено в России), которая готовила теракты в Ялте, Севастополе и Симферополе.Объявивший голодовку в тюрьме Сенцов написал завещание на свое творческое наследие.Дело Олега Сенцова стало одним из образцов двойных стандартов, с которыми на Западе подходят к России. В России Сенцов – готовивший взрывы в общественных местах террорист, а во Франции – угнетаемый талантливый режиссер и документалист. Также талантливым акционистом и борцом с тоталитаризмом считался во Франции и Петр Павленский. До тех пор, пока он не переехал во Францию, где был задержан за поджог здания Банка Франции. После этого он провел 11 месяцев в самой большой и красивой тюрьмы Европы Флери-Мерожи в Сент-Женевьев-де-Буа. Эстетически безграмотные французские полицейские не оценили его уличное творчество. Выйдя на свободу, Петр Павленский пообещал продолжить свою борьбу теперь уже за свободу Франции.