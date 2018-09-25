Фигуранты, действуя в качестве пособников, позволили совершить растрату денежных средств банка, вверенных руководству кредитной организации. Ущерб составил свыше 426 млн рублей...

СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению двух лиц в пособничестве в растрате денежных средств одного из кредитно-финансовых учреждений.В ходе расследования было установлено, что фигуранты, действуя в качестве пособников, позволили совершить растрату денежных средств банка, вверенных руководству кредитной организации, путем оплаты стоимости ценных бумаг по договорам купли-продажи с фиктивными юридическими лицами, которые не были возращены, на общую сумму свыше 426 млн рублей, что является особо крупным размером.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 33 УК РФ «Виды соучастников преступления», ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».К уголовной ответственности привлечены двое граждан Российской Федерации 1982 и 1965 г.р.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61