Прасковья Кузьминична Симакова проработала в органах внутренних дел более 30 лет...

В ТиНАО сотрудники полиции поздравили ветерана органов внутренних дел, труженицу тыла Прасковью Кузьминичну Симакову с 91-летием.25 сентября свой 91-летний день рождения отметила ветеран органов внутренних дел Прасковья Кузьминична Симакова. Поздравить именинницу приехали врио помощника начальника МО МВД России «Куриловское» г. Москвы майор полиции Алексей Какаев, а также председатель Совета ветеранов при УВД по ТиНАО Галина Поцепня.Прасковья Кузьминична родилась 25 сентября 1927 года. Всю жизнь она посвятила работе в органах внутренних дел: в 1952 году в родном городе Троицке начала свою трудовую деятельность в паспортном столе, где прослужила более 30 лет.Гости сердечно поздравили Прасковью Кузьминичну с днем рождения, пожелали ей здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Они выразили благодарность ветерану за верную и доблестную службу, а также вручили цветы и подарок.В свою очередь ветеран поблагодарила сотрудников полиции за внимание и заботу, пожелала им успехов, сохранения славных традиций органов внутренних дел.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79