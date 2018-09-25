Представитель Пентагона отказался комментировать РИА Новости сообщение о том, что Россия собирается вооружить ПВО Сирии зенитно-ракетным комплексом Сирии С-300.

Представитель Пентагона отказался комментировать РИА Новости сообщение о том, что Россия собирается вооружить ПВО Сирии зенитно-ракетным комплексом Сирии С-300.Он предложил обратиться за комментарием в Госдепартамент США.Его глава, Майк Помпео проинформировал мировую общественность, что вопрос об С-300 будет подниматься во время переговоров с его российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе, передает "Интерфакс".Помпео отметил, что его ведомству известно о многих направлениях, где Россия работает против интересов Америки и пообещал, что "добьемся того, что они ответят за подобные действия".Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение Москвы приведет "к значительной эскалации" напряженности в регионе, назвав это ошибкой.Такого же мнения придерживается и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Как передает ТАСС в ходе своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Нетаньяху отметил, что передача сирийским военнослужащим современных типов вооружений повысит уровень конфликта в регионе, но Израиль будет отстаивать свои интересы.Российский президент же подчеркнул, что данная мера направлена прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал мировую общественность о том, что Российская Федерация течение двух недель передаст сирийским военным современный зенитный ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать любые воздушные цели на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.17 сентября над Средиземным морем был сбит наш российский самолет-разведчик Ил-20. 15 российских военнослужащих погибли. Он был сбит по ошибке сирийской ПВО, однако министерство обороны РФ возложило вину на Израиль, обвинив его летчиков, бомбивших Сирию в том, что они намеренно прятались за российским самолетом, подставив его под удар.