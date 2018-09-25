Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял девятое место в ежегодном опросе ФИФА. Тренером года признан наставник сборной Франции Дидье Дешам.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял девятое место в ежегодном опросе ФИФА. Тренером года признан наставник сборной Франции Дидье Дешам.В опросе принимали участие главные тренера и капитаны национальных сборных. Станислав Черчесов набрал 2,1% голосов, что принесло ему девятое место в номинации "Тренер года". Четверо участников опроса — Шарль Каборе (капитан, Буркина-Фасо), Балаж Джуджак (капитан, Венгрия), Элберт Маклин (тренер, Каймановы острова) и Фрэнсис Ластич (тренер, Сент-Люсия) поставили нашего тренера на первое место.Черчесов и капитан сборной России Игорь Акинфеев приняли участие определении игрока года. Станислав Саламович поставил на первое место португальца Криштиану Роналду, на второе – хорвата Луку Модрича, а на третье — француза Антуана Гризманна. Акинфеев соответственно назвал такую тройку – Килиан Мбаппе (Франция), Лука Модрич и Мохаммед Салах (Египет). Игроком года был признан Лука Модрич.