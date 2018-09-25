Певица Вера Брежнева предстала
перед поклонниками в новом образе. Звезда выбрала провокационный наряд.
Певица Вера Брежнева предстала
перед поклонниками в новом образе. Звезда выбрала провокационный наряд.
Бывшая участница золотого
состава группы "ВИА Гра" опубликовала в своем Instagram снимок с модного
показа. Вера запечатлена стоящей на подиуме. "Мое альтер эго", -
подписала изображение певица.
Брежнева позирует в черных
кожаных штанах в обтяжку, прозрачной блузке и без нижнего белья под ней. Обнаженную
грудь знаменитости кокетливо закрывают стразы, украшающие наряд.
Поклонники были шокированы
новым стилем певицы. Они не ожидали увидеть обычно нежную и элегантную Брежневу
в таком пикантном виде. Мнения поклонников по этому поводу разделились. Кто-то
посчитал, что в возрасте Веры уже несолидно выставлять свои прелести, даже несмотря
на то, что они отлично выглядят. Другие же решили, что перемены знаменитости
очень к лицу.
"Старая уже для этого видно
же(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Что там красивого", "Хороша , старушка !)", "Фальш",
"Стареет Вера", "Крайне неудачный снимок", "Ну выглядите то Вы всегда
шикарно. Однако чашечки вниз ушли почему то, видно пикантную точку на груди", "Стала
похожа на Клаудио Шиффер 😘", "Это супер!!! На
пять баллов!!! 👌👌👌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "На
Джей Ло похожи. Такая же дерзкая красотка. Молодец. Так держать👍👍👍👏 👏👏😍😍😍", "Вы
красивая женщина! Я думаю,что у каждого есть свое альтер-эго", – писали
интернет-обыватели в комментариях.