Певица Вера Брежнева предстала перед поклонниками в новом образе. Звезда выбрала провокационный наряд.

Певица Вера Брежнева предсталаперед поклонниками в новом образе. Звезда выбрала провокационный наряд.Бывшая участница золотогосостава группы "ВИА Гра" опубликовала в своем Instagram снимок с модногопоказа. Вера запечатлена стоящей на подиуме. "Мое альтер эго", -подписала изображение певица.Брежнева позирует в черныхкожаных штанах в обтяжку, прозрачной блузке и без нижнего белья под ней. Обнаженнуюгрудь знаменитости кокетливо закрывают стразы, украшающие наряд.Поклонники были шокированыновым стилем певицы. Они не ожидали увидеть обычно нежную и элегантную Брежневув таком пикантном виде. Мнения поклонников по этому поводу разделились. Кто-топосчитал, что в возрасте Веры уже несолидно выставлять свои прелести, даже несмотряна то, что они отлично выглядят. Другие же решили, что перемены знаменитостиочень к лицу."Старая уже для этого видноже(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Что там красивого", "Хороша , старушка !)", "Фальш","Стареет Вера", "Крайне неудачный снимок", "Ну выглядите то Вы всегдашикарно. Однако чашечки вниз ушли почему то, видно пикантную точку на груди", "Сталапохожа на Клаудио Шиффер 😘", "Это супер!!! Напять баллов!!! 👌👌👌🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "НаДжей Ло похожи. Такая же дерзкая красотка. Молодец. Так держать👍👍👍👏 👏👏😍😍😍", "Выкрасивая женщина! Я думаю,что у каждого есть свое альтер-эго", – писалиинтернет-обыватели в комментариях.