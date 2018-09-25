Каждый день автоинспекторы вместе с представителями родительских комитетов московских школ проводят профилактические беседы с детьми и их родителями...

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с детьми столичная Госавтоинспекция организовала масштабную работу совместно с родительской общественностью. Целью мероприятия является объяснение юным участникам дорожного движения основных правил безопасного поведения на улицах и во дворах.Каждый день автоинспекторы вместе с представителями родительских комитетов московских школ проводят профилактические беседы с детьми и их родителями, чтобы напомнить о правилах перехода улицы по пути следования по маршруту «дом-школа-дом», и о том, как важно быть предельно внимательным в городе.Особое внимание «родительский патруль» уделяет использованию светоотражающих элементов на одежде ребенка, ведь в темное время суток, используя фликер, ребенок будет более заметен на дорогах столицы.Также в рамках мероприятия Госавтоинспекторы проводят профилактические беседы о соблюдении скоростного режима с родителями, которые подвозят детей на машине до образовательных организаций, о том, как важно пристегиваться в салоне автомобиля и использовать детские удерживающие устройства для своего ребенка.В завершение бесед инспекторы раздавали информационные буклеты о Правилах дорожного движения. Взрослые и дети пообещали серьезнее относиться к мерам личной безопасности при передвижении по улицам города.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81