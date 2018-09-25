Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press, отметив, что подготовкой встречи двух руководителей стран активно занимается государственный секретарь США Майк Помпео.10 сентября пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс рассказала, что ее шеф получил послание от Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу на высшем уровне.Первый раз Трамп и Ким Чен Ын лично пообщались 12 июня 2018 года в Сингапуре.