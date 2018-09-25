Река, вышедшая из берегов после обильных дождей, подмыла берег и один из автобусов, припаркованных около популярной туристической зоны, оказался в воде, где его быстро унесло бурным течением. К счастью, в момент инцидента, в транспортном средстве не было людей.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона инцидент, произошедший в минувшее воскресенье, 23 сентября, в индийском штате Химачал-Прадеш, на территории которого расположена часть горной системы Гималаев.Река, вышедшая из берегов после обильных дождей, подмыла берег, где располагалась парковка около популярной туристической зоны. Один из автобусов, находившихся на стоянке, упал в реку.К счастью, в момент ЧП в транспортном средстве не было людей, поэтому обошлось без пострадавших, сообщают местные СМИ.