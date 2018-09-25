Границу с Украиной необходимо укрепить, увеличив число пограничников, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Границу с Украиной необходимо укрепить, увеличив число пограничников, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Белоруссии, в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие", — заявил глава государства на встрече с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо, передает ТАСС.В качестве примера президент Белоруссии рассказал о задержании мужчины, у которого при обыске нашли пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок и десять тысяч патронов. По мнению Лукашенко, все это было завезено из-за границы.