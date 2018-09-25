УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Новикова Алексея Владимировича 1959 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Новикова Алексея Владимировича, 1959 года рождения, жителя г. Москвы, который 12 августа ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 180 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие, носит усы.Был одет: костюм туристический темно-зеленого цвета, жилет походный с большими карманами, футболка синего цвета, штаны темно-зеленого цвета с карманами, ботинки черного цвета. При себе разыскиваемый имел большой туристический рюкзак синего цветаВсех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56