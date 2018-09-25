Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское разыскивают пропавшую без вести Санникову Валентину Васильевну 24 декабря 1929 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское разыскивают пропавшую без вести Санникову Валентину Васильевну, 24 декабря 1929 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 23 сентября.Приметы: 85-90 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, волосы светлые прямые, глаза голубые, сутулится.Была одета: светлая кофта в полоску, юбка темного цвета с цветочным принтом.Особая примета: на лице справа гематома.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении этой женщины, сообщить по телефонам 8(495)-965-14-01 или в службу «102» ( с мобильного телефона – 112).Пресс-служба УВД по ВАО8(495)-965-29-73