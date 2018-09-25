Гостем программы Бориса Корчевникова Судьба человека телеканала Россия 1 стала известная актриса Ольга Павловец. Знаменитость недавно пережила чудовищную трагедию.

Гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека"телеканала "Россия 1" стала известная актриса Ольга Павловец. Знаменитостьнедавно пережила чудовищную трагедию.Ольга с малых лет мечтала стать актрисой. После окончанияшколы она поступила в ЛГИТИМИк. Она известна широкому зрителю по своим ролям втаких сериалах, как "Тайны следствия", "Склифосовский" и многих других.И если карьера знаменитости всегда складывалась удачно, то с личной жизнью все было намного сложнее. Первым мужем Ольги был Дмитрий Щербина, откоторого она родила сына Прохора. Однако этот брак не продлился долго. Актерыпоняли, что существовать вместе не могут. "После рождения сына было еще большепонятно, что мы были совсем разные, какие-то бытовые моменты", – вспоминает артистка.На долю Ольги выпало еще одно испытание. Когда Платону быловсего четыре года он утонул. "Это трагическое стечение обстоятельств, онспоткнулся, ударился головой и упал в канавку, никто не мог ничего сделать. Яплохо помню, что тогда со мной происходило, мне было ужасно больно. Парадокс,но у меня нет ощущения, что я потеряла ребенка, словно он со мной, рядом,оберегает", – говорит Ольга.Горе разделило жизнь Ольги на до и после. Актриса решила бросить профессию,она не могла найти в себе силы жить дальше.Однако встреча с актером Иваном Шибановым дала звезде точкуопоры. Мужчина помог Павловец понять, что у нее есть будущее. В итоге междуартистами вспыхнули чувства, через некоторое время они поженились.В браке с Шибановым актриса вновь стала мамой. Она родиласына Макара. Однако и этим отношениям звезды пришел конец. В апреле 2017 годастало известно, что Ольга и Иван развелись, но остались добрыми друзьями. Анедавно Павловец родила сына Андрея, но отца ребенка знаменитость не называет.