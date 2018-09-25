Все работы планируется завершить до конца 2018 года

Все работы планируется завершить до конца 2018 годаЗавершается реставрация объектов культурного наследия из ансамбля Сретенского монастыря в Гороховце, сообщает администрация Владимирской области.Обновлены фасады Сергиевской церкви. На колокольне и в жилых корпусах проведены внутренние и наружные отделочные работы, укреплены конструкции, отреставрированы фасады, воссозданы лестницы и крыльца, проведены инженерные коммуникации, прошла реставрация кирпичной кладки, печей и воссоздание сводов.Все работы планируется завершить до конца 2018 года. Стоимость реставрации объектов составит 134 млн рублей.Ансамбль Сретенского монастыря еще в 1930-е годы отнесен к памятникам архитектуры высшей категории. В Гороховце также проводится реставрация другого объекта культурного наследия — Воскресенской церкви 17-го века, а также Благовещенского собора с колокольней. Согласно проекту, будет проведено золочение глав и крестов сусальным золотом, усиление фундаментов, устройство инженерных сетей и консервационно-реставрационные работы на настенной живописи. Общая стоимость работ составит 180 млн рублей.