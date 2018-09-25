19-летний житель индонейзийского острова Сулавеси Алди Адилан 49 дней прожил в плавучей рыбацкой хижине, которую в результате землетрясения унесло в открытый океан. Юноша питался пойманной рыбой и пил воду, которую очищал от соли собственной одеждой.

19-летний житель индонейзийского острова Сулавеси Алди Адилан 49 дней прожил в плавучей рыбацкой хижине, которую в результате землетрясения унесло в открытый океан. Юноша питался пойманной рыбой и пил воду, которую очищал от соли собственной одеждой, сообщает Independent.Алди Адилан работал смотрителем плавучей рыбацкой хижины, которая находилась в 125 километрах от побережья Сулавеси. В его задачу входило следить за тем, чтобы в хижине всегда горел свет, так как он привлекал рыбу.Еженедельно Адилан сдавал улов представителям рыбацкой компании, которые приезжали к нему и привозили еду, воду и уголь. К несчастью для молодого человека, во время июльского землетрясения начался ураган, который унес его хижину в открытый океан.Первое время индонезиец сжигал остатки угля и готовил пойманную рыбу прямо на досках собственного судна. Чтобы по возможности очистить воду от соли, он пропускал ее через одежду.Алди отчаянно махал как минимум 10 проплывавшим мимо судам, однако те его проигнорировали. Несколько раз индонезиец думал свести счеты с жизнью, но каждый раз вспоминал, что его ждут родители.31 августа юноше, наконец, повезло – в водах Гуама его подобрало панамское судно. Уже 8 сентября юноша, который за время пребывания в составе экипажа иностранного корабля успел побывать в Японии, вернулся домой.