В Италии появится памятник Максиму Горькому. Он разместится в городе Сорренто, где писатель жил и работал в течение 10 лет. Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня рождения литератора.

В Италии появится памятник Максиму Горькому. Он разместится в городе Сорренто, где писатель жил и работал в течение 10 лет. Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня рождения литератора.Скульптуру Максима Горького выполнил народный художник Александр Рукавишников. В честь праздничной даты в Сорренто также пройдет масштабный фестиваль. Он стартует 26 октября, передает телеканал "Россия 24". Все мероприятия проходят при поддержке посольства Италии в Москве, а также фонда "Дом национальных литератур", института мировой литературы имени Горького и мэрии города Сорренто."Самым главным событием будет открытие памятника писателю на главной площади Сорренто, — говорит Паскуале Терраччано, посол Италии в России. — Для нас это важно, потому что помогает подчеркнуть культурные связи между Италией и Россией и показать, как универсальный характер творчества Горького, универсальность всей его фигуры находит выражение в таком характерном итальянском городе, как Сорренто".