15-16 октября 2018 в Москве, в Vegas City Hall пройдет Synergy SMM Forum – одно из самых масштабных событий в сфере интернет-маркетинга в России, которое соберет 6 000 участников: SMM-специалистов, PR-менеджеров и маркетологов.

15-16 октября 2018 в Москве, в Vegas City Hall пройдет Synergy SMM Forum– одно из самых масштабных событий в сфере интернет-маркетинга вРоссии, которое соберет 6 000 участников: SMM-специалистов,PR-менеджеров и маркетологов.В качестве спикеров были приглашены отечественные и зарубежные эксперты диджитал-индустрии. Среди них: Лилач Баллок, эксперт №1 по SMM-маркетингу по версии американской компании интернет-рекрутмента Career Experts; Джоэл Комм, лучший автор по мнению The New York Times, Александра Черкас, евангелист российской социальной сети "Вконтакте", Дмитрий Колодин – главный SMM-маркетолог в Aviasales и российском Pornhub, автор эпатажного креатива социальных сетей, и многие другие."Диджитал-среда– это относительно новое направление для всего мира, поэтому сложно сходу назвать институты или учебные заведения, которые могут датьмаксимально полезную концентрацию знаний для новичков индустрии и длятех, кто хочет повысить свой уровень. Поэтому мы решили собрать в одномместе людей, которые в текущий момент являются лидерами SMM для того,чтобы они могли дать максимально полезную концентрацию знаний", отмечаетгенеральный директор Synergy Digital Дмитрий Юрков, модератор форума.Организатором выступает Школа Бизнеса "Синергия", которая зарекомендовала себя в проведении обучающих событий для диджитал-специалистов. Так, весной этого года был организован Synergy Digital Forum, получивший положительные отзывы среди гостей и участников. Генеральный партнер – коммуникационное агентство Synergy Digital.Сайт мероприятия:***ШколаБизнеса "Синергия" была основана в 1988 году и является первойбизнес-школой в России и СНГ. На базе школы проводится обучение попрограммам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренингиведущих российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено 6престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA. Школа имеетфилиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучениепо программам Executive Education на английском языке.