Инспекторы ГИБДД напоминают: садясь за руль в нетрезвом состоянии вы не только грубо нарушаете закон, но и ставите под угрозу всех участников дорожного движения.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Собинки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).В начале сентября текущего года инспекторы ДПС Собинского ОМВД, находясь на маршруте патрулирования на улице Димитрова в городе Собинка, остановили скутер «LFANG50QT-6» под управлением 32-летнего мужчины.Местный житель управлял транспортным средством находясь в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты проведенного освидетельствования.В ходе проверки документов сотрудники полиции установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Свою вину нарушитель отрицать не стал.