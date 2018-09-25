Двух мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки с оружием задержала полиция Сараево. Они остановили двух мигрантов для проверки документов. Но 34-летний сириец и 23-летний алжирец кинулись в бегство.

Двух мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки с оружием задержала полиция Сараево. Они остановили двух мигрантов для проверки документов. Но 34-летний сириец и 23-летний алжирец кинулись в бегство.Стражи порядка из Боснии и Герцеговины не только догнали и задержали беглецов, но и произвели у них в домах обыски, сообщает РИА Новости. Результат превзошел самые смелые ожидания полицейских: у алжирца и сирийца были изъяты глушитель, четыре пистолета, ружье и более сотни патронов разного калибра к ним. Дело мигрантов передано в прокуратуру.С начала 2018 года в Боснию и Герцеговину приехали почти 15 тысяч мигрантов. Но лишь 399 из них подали официальное прошение о предоставлении им убежища. Остальные пытаются перебраться в страны Евросоюза.