В южнокорейской столице работает удивительное кафе, интерьеры которого как будто нарисованы. Посетителям заведения кажется, что они попали в мультфильм или комикс. В анимационном духе в ресторане выполнено все – от мебели до посуды, сообщает Bored Panda.Кафе Yeonnam-dong работает в сеульском районе Йоннам-дон с лета 2017 года, однако популярность заведение набрало после того, как его "Инстаграм" набрал несколько тысяч подписчиков, в результате чего о заведении начали писать местные и зарубежные СМИ.Дизайнеры кафе говорят, что при создании интерьера ресторана вдохновлялись популярной корейским фильмом "W — между двух миров", героиня которого попадала в интернет-комикс. По ходу сюжета она перемещалась между реальностью и вымышленными мирами, а в итоге влюбилась в главного героя рисованной истории.Фотографии интерьера кафе Yeonnam-dong могут показаться фотомонтажом, но это не так.View this post on Instagram#repost @p.o.ok . — I’m in 2 D World LoL! #seoulhot # littlepinseoul . — #카페연남동239_20 #작은카페 #포토존 #연남동카페 #카페추천 #작은내부A post shared by CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) on Sep 5, 2018 at 5:45pm PDTView this post on Instagram#repost @oppi454 . — 弘大駅から土砂降りの中歩いてきた…