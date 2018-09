Желание развлечь юных пассажиров, а заодно дать им попрактиковаться в вождении сыграло злую шутку с 27-летним водителем школьного автобуса из Индианы - Андреу Макати взяли под стражу по обвинению в служебной халатности/

Желание развлечь юных пассажиров, а заодно дать им попрактиковаться в вождении сыграло злую шутку с 27-летним водителем школьного автобуса из Индианы — Андреу Макати взяли под стражу по обвинению в служебной халатности, сообщает ABC.Wheels on the bus go round and round, round and round, Boone grove bus driver let’s a middle schooler drive, middle schooler drive. pic.twitter.com/IdF4zRkhRG— Casey✨ (@_caseyweber) September 21, 2018Учениками "инструктора" стали трое подростков в возрасте 11, 13 и 17 лет — Андреа позволила им сесть за руль по пути в школу, в то время как в салоне находились другие пассажиры."Первое, что ты должен сделать, это поставит ногу на педаль тормоза", — давала ценные советы женщина.welcome to Boone grove where we let 6th graders drive a bus with children on it. pic.twitter.com/gQRzWUrDPg— brianna lavin (@breelavin24) September 21, 2018Как долго и скольких учеников она допускала к управлению автобусом, остается неизвестно, после обнародования сделанных пассажирами записей Андреу в минувшую пятницу взяли под стражу, а за день до этого уволили с работы.Стражи порядка отмечают, что до этого женщина лишь единожды попадала в их поле зрения, когда в феврале 2017 года превысила скорость на своем автомобиле.