Злоумышленники проникли в помещение банка, отжав входную дверь, и похитили оттуда банкомат с денежными средствами...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками уголовного розыска УВД по СВАО во взаимодействии с Росгвардией г. Москвы задержали шестерых подозреваемых в хищении платежного терминала одного из банков столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от охранного предприятия о краже банковского терминала из помещения банка, расположенного на Большой Черкизовской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы установили, что неизвестные проникли в помещение банка, отжав входную дверь, и похитили банкомат с денежными средствами. Материальный ущерб составил 290 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых. Ими оказались неоднократно судимые уроженцы ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 40 лет.Следственным управлением УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанных на причастность к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29