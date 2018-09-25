В салоне машины находились четыре человека

В салоне машины находились четыре человекаЛегковой автомобиль вылетел с дороги и на полном ходу врезался в столб. Авария произошла на трассе «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ночь с 25 на 26 сентября водитель Chevrolet, не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет со стороны встречной полосы. Машина влетела в бетонный столб.В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм скончался на месте. Двух других пассажиров госпитализировали. Водитель получил незначительные травмы и получил медицинскую помощь на месте происшествия.Всего в ликвидации последствий аварии принимали участие 10 человек и 4 единицы техники.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.