От рака в возрасте 78 лет скончался Гэри Куртц - американский кинопродюсер и режиссер, продюсер четвертого и пятого эпизодов Звездных войн.

От рака в возрасте 78 лет скончался Гэри Куртц — американский кинопродюсер и режиссер, продюсер четвертого и пятого эпизодов "Звездных войн".О кончине Куртца сообщила его семья и кинокомпания Lucasfilm, сообщает РИА Новости."Чрезвычайно талантливый и умный человек, Lucasfilm будет очень скучать по Куртцу, и мы запомним его большой вклад в "Звездные войны", — говорится в заявлении компании.Помимо эпизодов "Новая надежда" и "Империя наносит ответный удар" Гэри Куртц известен по своей работе над фильмом "Американские граффити" (1973), который был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Также Куртц был режиссером "Темного кристалла"; в 2008 году Американский институт кинематографии выдвинул его в список лучших фэнтезийных фильмов.