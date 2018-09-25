Будут ли в Художке снова показывать кино? У кинотеатра с историей теперь есть концессионер. Как складываются его отношения с администрацией города, и сохранятся ли в историческом здании киносеансы? А также - на какие жертвы придётся пойти ради строительства дублёра улицы Добросельской? Ответы на эти вопросы прозвучали на сегодняшнем комитете Горсовета по градостроительству. Подробности у Александра Инина.

Будут ли в "Художке" снова показывать кино? У кинотеатра с историей теперь есть концессионер. Как складываются его отношения с администрацией города, и сохранятся ли в историческом здании киносеансы? А также - на какие жертвы придётся пойти ради строительства дублёра улицы Добросельской? Ответы на эти вопросы прозвучали на сегодняшнем комитете Горсовета по градостроительству. Подробности у Александра Инина.В "Художке" кино мы не смотрим уже лет десять. А всё потому, что сначала город не мог найти концессионера. А теперь он не торопится исполнять свои обязательства. Договор между муниципальным образованием и концессионером был заключён в сентябре прошлого года. Но компания не спешила платить аренду за земельный участок. Долг набежал на 541 тысячу рублей.Дмитрий Норихин, заместитель главы администрации г. Владимира: "Управление земельных ресурсов подало иск в Арбитражный суд, чтобы в судебном порядке взыскать данную плату. До 30 мая 2018 года концессионер должен был разработать проектно-научную документацию и произвести реставрацию кровельного покрытия и водосточной системы. К сожалению, данные работы нам пока не были представлены".А это второй судебный иск - на 150 тысяч рублей. Несмотря на то, что концессионер не отличается обязательностью, город с ним расставаться не намерен. Во-первых, где ещё найти компанию, которая не просто отреставрирует историческое здание, но и сохранит в нём кинотеатр. А во-вторых, этот концессионер уже застраховал здание на 69 миллионов рублей. Депутаты пообещали следить за ходом работ. Кинотеатр "Художественный" должен возобновить работу к 1 августа 2020 года.Ещё один интересный вопрос - строительство дублёра улицы Добросельской. Он свяжет улицу Мира с улицей Погодина. Но построить вторую дорогу в Доброе без нервотрёпки, похоже, не получится. На пути два препятствия - 100 капитальных гаражей и 12 частных домов. Сносить придётся либо одно, либо другое. На публичных слушаниях решили, что под бульдозер пойдут частные дома, потому что там, где гаражи - есть ещё стена, которая подпирает вторую линию гаражей. Депутаты поинтересовались, а хозяева домов согласны?Сергей Сысуев, заместитель главы администрации г. Владимира: "Кто-то говорит, однозначно снесите нас. И выкупите земельные участки. Кто-то говорит, не трогайте. Просто, чтоб понимание было: во-первых, 100 гаражей и подпорная стенка почти 800 метров. Эта сама подпорная стенка вытягивает на миллионов 150-200, то есть удорожание проекта в разы".Похоже, события будут разворачиваться по сценарию с Лыбедской магистралью. Ради её появления тоже пришлось снести несколько домов. Конфликт хозяев с чиновниками доходил до судов. Но сегодня Сергей Сысуев заверил, что выкуп земельных участков будет честным: "На полученные деньги хозяева смогут приобрести или построить всё, что угодно".