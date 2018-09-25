Владимир Колокольцев отметил, что за прошедшие годы конкурс стал значимым, востребованным проектом и получил общественное признание не только в нашей стране, но и за рубежом.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов XVII международного конкурса МВД России «Щит и перо». Мероприятие состоялось в ДК ГУ МВД России по г. Москве, онлайн-трансляция велась на официальном сайте МВД России и в социальных сетях.Приветствуя участников церемонии, Владимир Колокольцев отметил, что за прошедшие годы конкурс стал значимым, востребованным проектом и получил общественное признание не только в нашей стране, но и за рубежом: «Представленные работы затрагивают самые актуальные темы правоохранительной сферы. Интересно, а главное – объективно освещают повседневную деятельность полиции, наши успехи в борьбе с преступностью».Глава МВД России обратил внимание на публикации и сюжеты, которые в юбилейный для российской полиции год знакомят с ее трехсотлетней историей и выдающимися людьми, вписавшими свои имена в летопись ведомства: «Авторы материалов не ограничились описанием уже известных событий, а провели серьезные журналистские расследования, тщательно изучили архивные материалы. Это позволило донести до широкой аудитории новые факты о жизни людей, посвятивших себя борьбе с преступностью в различные эпохи, возродить о них добрую память. Хотел бы выразить свою искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в сохранение исторического наследия Министерства».Владимир Колокольцев подчеркнул, что победителей определило компетентное жюри, в состав которого по традиции вошли видные общественные деятели и руководители федеральных СМИ. После пятилетнего перерыва в программу конкурса вернулась номинация «Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России», участие в которой всегда считалось для ведомственных пресс-служб престижным и являлось знаком качества их работы.Глава ведомства выразил уверенность в том, что для победителей и лауреатов приз станет не только заслуженной наградой, но и стимулом для будущих профессиональных достижений и пожелал им вдохновения, высоких рейтингов и новых творческих успехов.Справочно:Победителями и лауреатами XVII международного конкурса МВД России «Щит и перо» стали:в номинации «Честь. Долг. Мужество» – руководитель программы «Экстренный вызов 112» телеканала «РЕН ТВ» Александра Лебедев и главный редактор программы Александр Самохвалов; специальный корреспондент Дирекции информационных программ «Первого канала» Иван Прозоров и корреспондент программы «Чрезвычайное происшествие» телекомпании «НТВ» Никита Развозжаев;в номинации «Гражданская позиция» – заместитель директора – начальник службы выпуска правовых программ Дирекции информационных программ «Вести» телеканала «Россия» Эдуард Петров; корреспондент газеты «Белгородские известия» Издательского дома «Мир Белогорья» Алексей Стопичев; специальный корреспондент отдела международной и внутренней политики редакции газеты «Комсомольская правда» Александр Бойко;в номинации «Полиция доверия» – директор дирекции информационных программ радиоредакции Объединенной редакции МВД России Роман Чупров; специальный корреспондент отдела общественной безопасности «Российской газеты» Михаил Фалалеев; начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова;в номинации «Меняемся вместе» – главный редактор информационного агентства «Ветеранские вести» Вячеслав Калинин; редактор информационного агентства «REGNUM» по Алтайскому краю Светлана Шаповалова; корреспондент программы «Человек и закон» «Первого канала» Анна Хорошавина;в номинации «PR-проект года» – начальник отдела обеспечения деятельности ведомственных интернет-ресурсов УОС МВД России Ирина Баянова и старший оперуполномоченный по особо важным делам 3 отдела БСТМ МВД России Артем Вяткин; шеф-редактор телеканала «АТВ-Ставрополь» Маргарита Кокарева; начальник ОИиОС ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин;в номинации «Лучший интернет-проект о полиции» – начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов и заместителя начальника Управления Екатерины Гузь; специалист по связям с общественностью ОИиОС МВД по Республике Бурятия Артем Шантаков; начальник ОИиОС УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева;в номинации «Содружество» – корреспондент программы «Петровка, 38» телеканала «ТВ Центр» Марсель Нургатин и телеоператор Евгений Ильин; начальник Управления по связям с общественностью и информации Полиции Республики Армения Ашот Агаронян; начальник Объединенной редакции МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Трояновский;в номинации «Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России» – УИиОС МВД России по Московской области под руководством полковника внутренней службы Татьяны Петровой.Приз МВД России вручен главному редактору телеканала «RT» и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарите Симоньян за организацию совместного проекта по защите законных прав соотечественников, живущих за рубежом и желающих вернуться в Россию.Союз журналистов России отметил успешную работу помощника Министра внутренних дел Российской Федерации полковника полиции Ирины Волк, которая координирует информационное сопровождение деятельности МВД России. В ходе торжественной церемонии почетный знак «Честь. Достоинство. Профессионализм» Ирине Волк вручил заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.