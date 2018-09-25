Для этого избирательная комиссия проведет специальное заседание

Для этого избирательная комиссия проведет специальное заседаниеИзбирательная комиссия Владимирской области проведет заседание, на котором станут известны окончательные итоги выборов губернатора.«В среду, 26 сентября, избирательная комиссия Владимирской области планирует провести заседание, на котором подведет окончательные итоги выборов", - сказал председатель облизбиркома Вадим Минаев.Также Вадим Минаев подчеркнул, что избирательная кампания прошла организованно, с минимальным количеством жалоб, при достаточно высокой явке. В регионе проголосовало 38,29% избирателей, что на 5% больше, чем в первом туре.42 тысячи жителей региона проголосовали на дому. 17 тысяч граждан с ограниченными физическими возможностями также отдали свой голос за одного из кандидатов в губернаторы. Более 70 тысяч молодых избирателей пришли на второй тур выборов, из них впервые проголосовали почти 1700 человек.По предварительным данным, у Владимира Сипягина - 57,03 % голосов, у Светланы Орловой - 37,46 %.