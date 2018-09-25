В салоне автомобиля молодого человека полицейские обнаружили три полимерных пакетика с амфетамином.

19 сентября текущего года на территории областного центра сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками ППС УМВД России по городу Владимиру в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 21-летнего жителя Нижегородской области.В салоне автомобиля, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили и изъяли три полимерных пакетика, внутри которых находилось комкообразное вещество розового цвета, а также сотовый телефон и два мотка изоленты.По заключению экспертов, в изъятых пакетиках находилось наркотическое вещество «амфетамин», общей массой 33,09 грамма.Установлено, что наркотик фигурант планировал сбыть на территории одного из районов города Владимира бесконтактным способом.В настоящее время следственным отделом городского УМВД в отношении 21-летнего нижегородца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу.