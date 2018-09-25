Победителей первого этапа выбирали из числа представителей службы участковых уполномоченных полиции, представленных территориальными органами УМВД России по Владимирской области на районом уровне.

С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Победителей первого этапа выбирали посредством голосования из числа претендентов, представленных территориальными органами УМВД России по Владимирской области на районом уровне.Набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй этап следующие участковые уполномоченные:Рыжов Илья Сергеевич (город Владимир);Зайцев Вадим Олегович (Александровский район);Шамин Алексей Викторович (Гороховецкий район);Гладилкин Иван Геннадьевич (Гусь-Хрустальный район);Кузнецов Антон Валентинович (Вязниковский район);Ершов Алексей Николаевич (Камешковский район);Кротов Павел Сергеевич (Киржачский район);Лебедев Александр Владимирович (Ковровский район);Петерш Виктор Владимирович (Кольчугинский район);Понявин Сергей Владимирович (Меленковский район);Меньшова Юлия Сергеевна (Муромский район);Гаврилов Антон Михайлович (Петушинский район);Бличенков Сергей Андреевич (ЗАТО г. Радужный);Гущин Дмитрий Сергеевич (Селивановский район);Чупашкина Анна Олеговна (Собинский район);Стародубцева Татьяна Геннадьевна (Судогодский район);Резниченко Дмитрий Анатольевич (Суздальский район);Угрева Елена Сергеевна (Юрьев-Польский район).Голосование второго этапа конкурса пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.