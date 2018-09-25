Победителей первого этапа выбирали из числа представителей службы участковых уполномоченных полиции, представленных территориальными органами УМВД России по Владимирской области на районом уровне.
С 11 по 20 сентября во Владимирской области проходил первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Победителей первого этапа выбирали посредством голосования из числа претендентов, представленных территориальными органами УМВД России по Владимирской области на районом уровне.
Набрали наибольшее количество голосов и вышли во второй этап следующие участковые уполномоченные:
Рыжов Илья Сергеевич (город Владимир);
Зайцев Вадим Олегович (Александровский район);
Шамин Алексей Викторович (Гороховецкий район);
Гладилкин Иван Геннадьевич (Гусь-Хрустальный район);
Кузнецов Антон Валентинович (Вязниковский район);
Ершов Алексей Николаевич (Камешковский район);
Кротов Павел Сергеевич (Киржачский район);
Лебедев Александр Владимирович (Ковровский район);
Петерш Виктор Владимирович (Кольчугинский район);
Понявин Сергей Владимирович (Меленковский район);
Меньшова Юлия Сергеевна (Муромский район);
Гаврилов Антон Михайлович (Петушинский район);
Бличенков Сергей Андреевич (ЗАТО г. Радужный);
Гущин Дмитрий Сергеевич (Селивановский район);
Чупашкина Анна Олеговна (Собинский район);
Стародубцева Татьяна Геннадьевна (Судогодский район);
Резниченко Дмитрий Анатольевич (Суздальский район);
Угрева Елена Сергеевна (Юрьев-Польский район).
Голосование второго этапа конкурса пройдет с 7 по 16 октября на официальном сайте УМВД России по Владимирской области.