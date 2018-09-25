После четырех месяцев семейных распрей Меган Маркл, судя по всему, отчаялась. Герцогиня Сассеская , которая совсем недавно была втянута в скандал с обсуждением абортов, заявила, что сама не готова заводить детей,

После четырех месяцев семейных распрей Меган Маркл, судя по всему, отчаялась. Герцогиня Сассеская, которая совсем недавно была втянута в скандал с обсуждением абортов, заявила, что сама не готова заводить детей,Подавленная Меган Маркл, которую подозревают в беременности, обратилась к давнему приятелюамериканской теннисистке Серене Уильямс за поддержкой.37-летняя герцогиня Сассекская на протяжении длительного времени тревожила спортсменку слезными телефонными звонками.По словам Маркл, она изо всех сил пытается управлять своей новой, громкой жизнью. Пока что это получается с переменным успехом, передает RadarOnline.com.По информации источника, Маркл рассказала подруге, что принц Гарри подталкивает ее к ребенку, но она не решится на это, пока ее жизненные проблемы не будут устранены. В частности, дива находится в непростых отношениях с отцом, так как он не доволен тем, что дочь разбалтывает секреты королевской семьи прессе, а также участвует в рекламных фотосессиях.Стоит отметить, что Герцогиня и звезда тенниса знали друг друга в течение многих лет. Теперь чемпионка продемонстрировала, что они все ближе и ближе с каждым днем.Примечательно, что совсем недавно Меган Маркл оказалась в центре скандала, связанного с референдумом об абортах в Ирландии. Во время деловой поездки герцогиня высказалась на достаточно острую тему, что делать представителям королевской семьи нежелательно.Елизавета II лично не одобряет подобные шаги, так как после них всегда будут те, кто недовольны той или иной позицией королевской семьи. "Мы с Меган обсудили референдум. Она следила за ним с интересом и была довольна результатами", — написала после встречи с герцогиней ирландский сенатор Кэтрин Нун в Twitter.Ранее сообщалось, что якобы больше не может скрывать интересное положение. Жену принца Гарри выдают наряды, плотно облегающие огромный живот.