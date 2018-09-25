С задержанным в Норвегии по подозрению в шпионаже 51-летним россиянином встретился российский консул. Консульство поддерживает постоянный конфликт с адвокатом задержанного в аэропорту Осло гражданина России.

С задержанным в Норвегии по подозрению в шпионаже 51-летним россиянином встретился российский консул. Консульство поддерживает постоянный конфликт с адвокатом задержанного в аэропорту Осло гражданина России.Задержание и арест на две недели носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом, считают в российском посольстве. Сам задержанный также не понимает причину своего ареста, сообщает ТАСС. Он считает, что произошло недоразумение. О россиянине известно, что мужчина работает старшим советником в Департаменте информационных технологий аппарата Совета Федерации. Он сотрудничает с полицией, отмечает Норвежское телеграфное бюро.У мужчины было изъято электронное оборудование, рассказала ранее его адвокат Хеге Аакре.Обстоятельства дела пока до конца не прояснены. По одной версии, речь идет о незаконном сборе информации. По другой, якобы россиянин был связан со строительной фирмой, которая уклонялась от налогов и отмывала деньги. Россиянина обвиняют в незаконной информационной деятельности. В норвежском семинаре по проблемам дигитализации участвовали 79 человек из 34 стран.