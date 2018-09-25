В Краснодарском крае раскрыли агента СБУ. По подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины Сергей Стефаненко.

В Краснодарском крае раскрыли агента СБУ. По подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины Сергей Стефаненко. По данным краевого управления ФСБ, на Кубань он приехал на заработки. Но ранее был завербован украинскими спецслужбами, по заданию которых собирал в регионе сведения о военных объектах. Об этом Стефаненко сообщил на допросе, передает телеканал "Россия 24"."В 2015 году был завербован начальником отдела, — рассказал Сергей Стефаненко. — Он меня попросил собирать информацию на военных объектах на территории РФ, которую я должен был ему передать при личной встрече и которую я передать не успел".Стефаненко было объявлено официальное предостережение, а затем его выдворили с территории России. "Санкция статьи за шпионаж предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет, — заявила Илонна Писарева, официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю. — Вместе с тем лицо, оступившиеся и совершившее указанное преступление в соответствии с законом освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ".