В Гусь-Хрустальном Владимирской области с почестями проводили в последний путь 29-летнего земляка, который погиб в зоне СВО. Об этом рассказали местные власти.Мужчина, заключивший контракт с Минобороны РФ, пал при исполнении воинского долга 6 ноября прошлого года в населенном пункте Крынки Херсонской области.Его похоронили на Аллее Героев городского кладбища. Администрация Гусь-Хрустального, правительство Владимирской области, губернатор Александр Авдеев, а также военный комиссариат и ветераны выражают глубокие соболезнования семье и близким погибшего воина.