Во Владимире завершено расследование по делу о публичных призывах к терроризму. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.35-летний местный житель обвиняется в размещении в популярном мессенджере сообщений, оправдывающих терроризм и одобряющих деятельность запрещенной организации. Обвиняемый, ранее судимый за убийство по экстремистским мотивам в Москве, а также за мошенничество во Владимире, признал свою вину. Дело направлено в суд.Напомним, ранее мы писали, что