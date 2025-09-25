Решить этот вопрос можно через корректировки в закон «О платформенной экономике», принятый летом этого года.

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил Банку России рассмотреть вопрос отнесения кредитных организаций крупных маркетплейсов к системообразующим банкам. С такой инициативой он выступил в рамках дискуссии XXII Международного банковского форума в Сочи.«У меня есть предложение: финансовые институты, принадлежащие маркетплейсам, отнести к разряду системообразующих банков по всем параметрам, поскольку по охвату клиентуры они значительно превосходят и ВТБ, и Альфа-банк, может быть, только Сбербанку уступают», — сказал Костин.Решить этот вопрос можно через корректировки в закон «О платформенной экономике», принятый летом этого года.«Все признали, что закон был принят в достаточно сыром виде, и ожидают, что осенью появятся некие поправки, тем более, что в этом законе вопросы финансовой деятельности практически мало нашли отражения», — сказал он.По мнению Костина, постоянная эволюция регулирования – важная «подстройка» под быстро меняющиеся реалии экономики. В период платформизации экономики, когда она проходит через активную технологическую и цифровую трансформацию, совершенствование регулирования – вопрос снижения рисков и повышения устойчивости финансовой системы в целом.