В областном центре продолжаются работы по благоустройству дворов и прилегающих территорий в рамках регионального проекта «Благодвор», который инициировал губернатор Александр Авдеев.

В областном центре продолжаются работы по благоустройству дворов и прилегающих территорий в рамках регионального проекта «Благодвор», который инициировал губернатор Александр Авдеев. Благодаря проекту благоустраиваются не только дворы многоквартирных домов, но и прилегающие территории: дороги-дублёры, сквозные проезды, тротуары, подъезды к учреждениям социальной сферы. В этом году в рамках проекта во Владимире благоустраивается 78 дворов и прилегающих