Депутаты областного парламента согласовали Дениса Синявского на должность заместителя губернатора, министра экономического развития и промышленности. Соответствующий вопрос обсуждался в ходе заседания Законодательного Собрания области 25 сентября. Сначала слово взял первый замглавы области Дмитрий Лызлов. Он и представил Дениса Синявского для согласования на новую должность. Дмитрий Лызлов, первый зам. губернатора Владимирской области Он будет курировать работу