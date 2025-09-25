25 сентября на заседании Законодательного собрания области депутаты большинством голосов поддержали назначение Дениса Синявского на должность заместителя губернатора Владимирской

25 сентября на заседании Законодательного собрания области депутаты большинством голосов поддержали назначение Дениса Синявского на должность заместителя губернатора Владимирской области, министра экономического развития и промышленности Владимирской области. Помимо экономического блока он будет курировать деятельность министерства предпринимательства и туризма и министерства цифрового развития Владимирской области. Денис Евгеньевич Синявский родился в 1980 году. Закончил Владимирский государственный университет