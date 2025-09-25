Звонок в особняке лорда Гамильтона. К телефону подходит дворецкий:
- Сэр?
- Любезный!- говорит трубка,- будь добр, зайди в комнату к леди и скажи ей, что я задержусь в клубе.
- Но леди уже пошла спать, сэр.
- Тем не менее пойди к ней и доложи, что я просил.
В трубке слышны удаляющиеся, а затем приближающиеся шаги дворецкого.
- Сэр, я доложил, но ваш голос ответил мне из-за двери, чтобы я убирался.
- Немедленно возьми ружье и застрели человека, который находится в спальне с моей женой!!
В трубке слышны выстрелы, топот.
- Сэр, я сделал все, как вы сказали, но мужчина выскочил в окно спальни и убежал через сад.
- Но возле нашего дома нет сада!
- Значит, вы ошиблись номером, сэр...
