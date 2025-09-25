Новый медпункт построен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Жители поселка Центральный Вязниковского района теперь смогут получать медицинскую помощь в новом современном здании. 24 сентября здесь открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) модульной конструкции.Новый медпункт построен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».Как отметил заместитель Губернатора Владимир Куимов, новый ФАП сможет обслуживать около тысячи местных жителей.Внутри здания, площадью 80 квадратных метров, расположены смотровая, процедурный кабинет, комнаты ожидания, отдельный кабинет для приема детей и все необходимые санитарные помещения.Учреждение оснащено высокоскоростным интернетом, что позволит внедрять цифровые технологии в процесс оказания помощи.Общая стоимость строительства и оснащения ФАПа составила почти 6 млн рублей. Дополнительно более 5,2 млн рублей из областного бюджета было направлено на благоустройство территории: установку ограждения, асфальтирование подъездов, озеленение и освещение.По словам Куимова, в ФАПе жители смогут вакцинироваться, проходить диспансеризацию и получать экстренную помощь. При необходимости госпитализации отсюда можно получить направление в стационар или вызвать скорую помощь.Это уже четвертый ФАП, открытый во Владимирской области в 2025 году. Новый пункт уже начал свою работу и готов принимать как взрослых, так и детей.