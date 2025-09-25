«Вопрос на особом контроле». В администрации Владимира намерены помочь жителям многоэтажки на Нижней Дуброве. Напомним, «Шестой канал» рассказывал о проблемах дома №47 корпус 1. Жильцы более

«Вопрос на особом контроле». В администрации Владимира намерены помочь жителям многоэтажки на Нижней Дуброве. Напомним, «Шестой канал» рассказывал о проблемах дома №47 корпус 1. Жильцы более 500 квартир неделю живут без воды. По мнению людей, проблема в стояках водоснабжения – их постоянно прорывает. Управляющая компания не слишком торопится с решением проблемы, жалуются жители. Устав осаждать