Во Владимире завершилось благоустройство дворов у домов 18 и 18А на проспекте Строителей. Здесь полностью обновили асфальт, добавили долгожданную пешеходную дорожку и установили новые лавочки.Работы проводились в рамках регионального проекта «Благодвор». Заместитель начальника городского управления ЖКХ Александр Федоров рассказал, что по просьбе самих жителей во дворах заменили асфальт, обновили бортовой камень, а также обустроили отдельную пешеходную зону, сделав пространство более комфортным и современным.Проект «Благоустроенный двор» был инициирован губернатором Владимирской области Александром Авдеевым. Главная особенность этой программы в том, что она позволяет преображать не только территорию рядом с многоквартирными домами, но и всю прилегающую инфраструктуру: сквозные проезды, тротуары, дороги-дублеры и подъезды к социальным учреждениям.На реализацию этой губернаторской программы в областном центре в этом году направлен 301 млн рублей из областного бюджета. На эти деньги во Владимире благоустраивается 78 дворов и прилегающих территорий. Список объектов формировался с учетом предложений и обращений, которые поступали напрямую от жителей города.По словам Александра Федорова, большая часть работ уже выполнена, а на данный момент благоустройство продолжается на 16 объектах. Завершить все работы в рамках проекта «Благодвор» планируется до конца октября этого года. За качеством на каждом этапе следит строительный контроль.